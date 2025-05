Xlife-Aktie: Xlife-Portfolio erzielt Bewertung im oberen Millionenbereich

Das Beratungsunternehmen Cylad Consulting kommt auf eine Bewertung zwischen 617,4 Millionen bis 754,7 Millionen Franken. Im Vorjahr lag die Bandbreite noch bei 611,7 bis 747,8 Millionen.

Die Bewertung stütze sich hauptsächlich auf den in der Life-Sciences-Branche üblicherweise genutzten risikoadjustierten Kapitalwert, teilte die im Börsensegment Sparks kotierte Xlife Sciences am Montag mit. Per Ende 2024 lag die Marktkapitalisierung des Unternehmens den Angaben zufolge bei rund 150 Millionen Franken.

Die nun vorgenommene Bewertung bezieht sich nur auf 16 der insgesamt 24 Projektgesellschaften von Xlife Sciences, wie es im "Valuation Report" heisst. Projektunternehmen, die noch nicht bereit für eine Bewertung seien, seien nicht enthalten, schrieb Cylad. Die Bewertung basiere auf Dokumenten und Informationen, die von Xlife sowie dem Management der verschiedenen Beteiligungen bereitgestellt worden seien. Zudem habe man mehrere Interviews and Vorort-Besuche durchgeführt. Eine Due Diligence der erhaltenen Informationen habe man aber nicht vorgenommen.

Der Grossteil des Wertes (88 Prozent) entfällt auf die fünf Gesellschaften Alytas Therapeutics GmbH, Veraxa Biotech AG, Inflamed Pharma GmbH, Inventum Genetics GmbH und Fuse-AI GmbH. Der Bereich Technologie-Plattformen trage 50 Prozent des Portfoliowerts bei, der Bereich Biotechnologie/Therapien 38 Prozent, hiess es weiter.

Laut Xlife-Chef Oliver Baumann betonte der Bewertungsbericht das langfristige Portfolio-Potenzial von Xlife. Xlife Sciences konzentriert sich als Inkubator und Beschleuniger auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Projekten im Life-Sciences-Bereich.

hr/rw

Zürich (awp)