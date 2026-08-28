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28.08.2026 06:37:00
Xinyu Iron Steel: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Xinyu Iron Steel hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Xinyu Iron Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.04 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.030 CNY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.75 Milliarden CNY – eine Minderung von 0.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.76 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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