Xinyu Iron Steel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Xinyu Iron Steel hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Xinyu Iron Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.080 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xinyu Iron Steel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 16.65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.10 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 9.71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch