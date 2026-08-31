Xintela AB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Xintela AB hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 SEK gegenüber -0.020 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 1.3 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.9 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch