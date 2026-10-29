Xinjiang Yilite Industry: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Xinjiang Yilite Industry veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.05 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 148.6 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 35.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 228.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch