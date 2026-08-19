Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.19 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.160 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1.49 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 4.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch