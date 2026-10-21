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21.10.2026 06:37:00
Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) ein EPS von 0.150 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 1.36 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.50 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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