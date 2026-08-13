|
13.08.2026 06:37:00
Xinjiang Xintai Natural Gas legte Quartalsergebnis vor
Xinjiang Xintai Natural Gas liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xinjiang Xintai Natural Gas die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Xinjiang Xintai Natural Gas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.57 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.580 CNY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xinjiang Xintai Natural Gas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 991.5 Millionen CNY im Vergleich zu 974.7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.