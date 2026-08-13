Xinjiang Xintai Natural Gas legte Quartalsergebnis vor

Xinjiang Xintai Natural Gas liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xinjiang Xintai Natural Gas die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Xinjiang Xintai Natural Gas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.57 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.580 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xinjiang Xintai Natural Gas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 991.5 Millionen CNY im Vergleich zu 974.7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch