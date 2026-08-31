Xinjiang Urban Construction (Group) A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Xinjiang Urban Construction (Group) A präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.060 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.13 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1.02 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch