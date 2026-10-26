Xinjiang Tianrun Dairy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Xinjiang Tianrun Dairy lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.08 CNY, nach 0.040 CNY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.39 Prozent auf 735.1 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 678.2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch