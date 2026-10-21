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21.10.2026 06:37:00
Xinjiang Tianfu Thermoelectric vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Xinjiang Tianfu Thermoelectric hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xinjiang Tianfu Thermoelectric im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39.48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.57 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.84 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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