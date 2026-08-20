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20.08.2026 06:37:00
Xinjiang Qingsong Building Material and Chemicals (Group) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Xinjiang Qingsong Building Material and Chemicals (Group) stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.09 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.100 CNY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 1.13 Milliarden CNY, gegenüber 1.33 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14.97 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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