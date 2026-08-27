Xinjiang Guannong A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xinjiang Guannong A lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.32 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.150 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Xinjiang Guannong A 754.9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 31.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.10 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch