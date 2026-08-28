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28.08.2026 06:37:00
Xinjiang Friendship (Group): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Xinjiang Friendship (Group) hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.03 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8.52 Prozent auf 278.0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 303.9 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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