Xinjiang East Universe (Group) Gas A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xinjiang East Universe (Group) Gas A gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Mit einem EPS von 0.08 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Xinjiang East Universe (Group) Gas A mit 0.080 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Xinjiang East Universe (Group) Gas A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 152.5 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 146.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch