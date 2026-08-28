Xinjiang Dushanzi Tianli High New Tech gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Xinjiang Dushanzi Tianli High New Tech hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.050 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 21.56 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xinjiang Dushanzi Tianli High New Tech 19.16 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch