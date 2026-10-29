Xinjiang Daqo New Energy A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xinjiang Daqo New Energy A hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Xinjiang Daqo New Energy A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.20 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.030 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Xinjiang Daqo New Energy A im vergangenen Quartal 1.33 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25.18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xinjiang Daqo New Energy A 1.77 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch