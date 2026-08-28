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28.08.2026 06:37:00
Xinjiang Bai Hua Cun: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Xinjiang Bai Hua Cun hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0.02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xinjiang Bai Hua Cun 0.010 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Xinjiang Bai Hua Cun im vergangenen Quartal 90.2 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xinjiang Bai Hua Cun 105.2 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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