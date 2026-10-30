Xinjiang Bai Hua Cun: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xinjiang Bai Hua Cun präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.020 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 73.2 Millionen CNY, gegenüber 96.5 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24.17 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch