Xinjiang Ba Yi Iron Steel verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xinjiang Ba Yi Iron Steel hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.14 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.080 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5.09 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 13.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.88 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch