Xining Special Steel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xining Special Steel hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.10 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.100 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.51 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1.44 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch