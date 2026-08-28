Xinhua Winshare Publishing and Media: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Xinhua Winshare Publishing and Media liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xinhua Winshare Publishing and Media die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.32 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xinhua Winshare Publishing and Media ein EPS von 0.480 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16.51 Prozent auf 2.52 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.02 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch