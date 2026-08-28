Xinhua Winshare Publishing and Media: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Xinhua Winshare Publishing and Media veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.37 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.520 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Xinhua Winshare Publishing and Media 2.90 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10.94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.26 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch