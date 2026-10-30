Xinhua Winshare Publishing and Media: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xinhua Winshare Publishing and Media gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.37 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.49 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch