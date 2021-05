Xinhua Silk Road : Mise en service de l'usine de grues à tour intelligentes de Zoomlion en Chine centrale

BEIJING, 22 mai 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., également le plus grand producteur de grues à tour dans le monde, a mis en service, le 17 mai, la deuxième phase de son usine de grues à tour intelligentes en Chine centrale.

Ainsi, son usine intelligente, qui couvre une superficie totale de 49,33 ha, produit les plus grandes grues à tour au monde. Avec un investissement en capital fixe de 1,8 milliard de yuans, elle devrait générer une valeur de production de 20 milliards de yuans par an.

Parallèlement au fonctionnement de l'usine, Zoomlion a formé un modèle de production caractérisé par une usine intelligente, deux ateliers « phare » ou les ateliers les plus avancés du monde en d'autres termes, trois entrepôts stéréoscopiques intelligents et quatre lignes de production sans personnel, ce qui constitue un pas de plus vers une fabrication entièrement intelligente.

À l'heure actuelle, l'entreprise est capable de produire des grues à tour pleine série dont la taille va de 63 tonnes-mètres à 20 000 tonnes-mètres. Toutes les 18 minutes, une grue à tour sort de sa chaîne d'assemblage, ce qui représente une vitesse élevée par rapport à celle de ses homologues nationaux et mondiaux.

Depuis le début de l'année, Zoomlion a fabriqué plus de 150 000 grues à tour pour permettre la réalisation de projets de construction dans le monde entier et se targue depuis longtemps de détenir la plus grande part de marché au monde.

Selon Tang Shaofang, vice-président de Zoomlion, l'usine intelligente située à Changde a réalisé une mise à niveau complète, numérique et écologique, et a fabriqué des grues à tour de tailles et de qualité de calibre mondial.

Lundi, l'entreprise a organisé une cérémonie pour la livraison des plus grandes grues à tour à flèche relevable au monde employées pour le levage d'éoliennes étiquetées LW2340-180, un produit avec une charge de levage nominale maximale de 180 tonnes, une hauteur de levage maximale fixe de 180 mètres et une portée de fonctionnement maximale de 68 mètres. Ces grues sont capables de lever des groupes de production d'énergie éolienne terrestres d'une puissance installée de six mégawatts.

En construisant des bases de fabrication intelligentes ailleurs dans l'est de la Chine, Zoomlion accélère sa transition intelligente, numérique et verte pour devenir l'un des plus grands producteurs mondiaux de grues à tour.

Lien d'origine : https://en.imsilkroad.com/p/321623.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1514927/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1514929/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1514928/image_3.jpg