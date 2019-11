Xinhua Silk Road: Messe für Textilien aus Bast- und Pflanzfasern 2019 in Jiangxi

PEKING, 5. November 2019 /PRNewswire/ -- Die Bast and Leaf Fibres Textile Expo Jiangxi 2019 fand vom 1.-3. November in der Stadt Xinyu (Landkreis Fenyi) in der südöstlichen chinesischen Provinz Jiangxi statt.

Die Messe unter dem Motto „Ecological Jiangxi, Fashion Bastextile" war eine Bühne für die Errungenschaften der Bast- und Pflanzenfasern verarbeitenden Textilindustrie. Mit der Messe soll die innovative Entwicklung der Branche gefördert und die Kultur der chinesischen Bast- und Pflanzenfaserkunst einem grösseren Publikum vermittelt werden. Durch internationale Austausch- und Kooperationsprogramme soll eine ökologische Industriekette entstehen.

Der Landkreis Fenyi gilt als Heimat von Sommerstoffen und ist seit der Antike berühmt für die Spinnerei von Bast- und Pflanzenfasern. In den vergangenen Jahren hat Fenyi die mikrobielle Degummierungs-Technologie mit dem traditionellen Handwerk kombiniert, um einerseits einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und andererseits die nachhaltige Entwicklung der Branche sicherzustellen.

Mehr als zehntausend Bauernbetriebe im Landkreis Fenyi bauen auf einer Gesamtfläche von mehr als 1.333,33 Hektar Chinagras an. Die jährliche Produktionsleistung im Landkreis Fenyi beträgt 15.000 Tonnen mikrobiell degummierte trockene Bast- und Pflanzenfasern, 5.000 Tonnen Mischgarn aus Chinagras und Baumwolle, 1.000 Tonnen gewobener Chinagrasgarn, 850.000 Stoffballen, 1,5 Millionen Stück Bettwaren aus Sommerstoffen und 70 Millionen Meter gefärbter, bedruckter Stoff für Kleidermode.

Ursprünglicher Link: https://en.imsilkroad.com/p/309191.html