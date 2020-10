Xinhua Silk Road : Le secteur de l'énergie solaire de la Chine profitera d'une croissance accélérée dans le contexte de son objectif de carboneutralité

NANJING, Chine, 23 octobre 2020 /CNW/ - Le secteur de l'énergie solaire de la Chine doit s'attendre à profiter d'une croissance accélérée dans la mesure où la Chine vise à atteindre un sommet d'émissions de CO2 avant 2030 et à atteindre la carboneutralité avant 2060, selon les experts présents lors d'une conférence sur l'énergie photovoltaïque qui a eu lieu jeudi à Jintan, dans la province du Jiangsu, en Chine.

« Pour atteindre son objectif de carboneutralité, la structure énergétique de la Chine doit subir des changements fondamentaux, c'est-à-dire que la part du bouquet énergétique primaire consacrée à l'énergie fossile doit être considérablement réduite, tandis que la part consacrée aux énergies renouvelables, comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne, est appelée à croître rapidement », a déclaré Zhou Dadi, vice-président de la China Energy Research Society, lors du Jintan Photovoltaic New Energy Development Summit.

« La Chine doit augmenter rapidement la part de sa consommation énergétique primaire consacrée aux énergies non fossiles afin d'atteindre son objectif de neutralité carbone, et notamment promouvoir la décarbonation du secteur de la production d'énergie électrique », a déclaré Liu Yiyang, secrétaire général adjoint de la China Photovoltaic Industry Association.

Toujours selon Liu Yiyang, dans cette perspective, les énergies renouvelables comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne connaîtront une croissance plus rapide à l'avenir. Celui-ci prévoit que les nouvelles installations mises en place en Chine produiront plus de 65 GW d'énergie solaire par année de 2021 à 2025.

Selon la National Energy Administration de Chine, les installations d'énergie photovoltaïque connectées au réseau en tenant compte de la parité des prix produiront jusqu'à 33,1 millions de kilowatts d'énergie en 2020.

Au moment où la Chine fait la promotion de projets non subventionnés dans les domaines de l'énergie éolienne et de l'énergie photovoltaïque afin de stimuler la transformation énergétique, le secteur de l'énergie solaire du pays entrera dans une ère de parité des prix avec le réseau au cours de la 14e période du plan quinquennal, a déclaré Shi Jingli. chercheur associé au China Renewable Energy Center sous la direction du Energy Research Institute de la National Development and Reform Commission.

Toujours selon Shi Jingli, les organismes de réglementation doivent travailler à l'élaboration de politiques visant à améliorer la mise à niveau des technologies et à réduire les coûts au sein du secteur de l'énergie solaire, étant donné que les technologies efficaces et à faibles coûts sont les principaux moteurs de développement du secteur.

Lors du sommet, le China Economic Information Service (CEIS), une filiale de l'agence de presse Xinhua, a publié son rapport annuel sur le développement du secteur de l'énergie photovoltaïque en Chine, selon lequel l'énergie solaire deviendra une énergie concurrentielle au sein du bouquet énergétique primaire de la Chine.

Jintan, qui est l'une des bases du secteur en plein essor de l'énergie solaire de la Chine, a attiré un grand nombre d'entreprises du secteur dont les revenus annuels dépassent chacune le milliard de yuans, et qui couvrent l'ensemble de la chaîne de production du secteur de l'énergie photovoltaïque. En 2019, le chiffre d'affaires du secteur de l'énergie solaire à Jintan s'élevait à près de 30 milliards de yuans.

