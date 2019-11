Xinhua Silk Road : le salon textile des fibres libériennes et foliaires 2019 s'est tenu dans le Jiangxi

PÉKIN, 5 novembre 2019 /CNW/ - Le salon textile des fibres libériennes et foliaires 2019 du Jiangxi s'est tenu du 1er au 3 novembre dans le district de Fenyi, dans la province du Jiangxi, dans la ville-préfecture de Xinyu, au sud-est de la Chine.

Sur le thème « Le Jiangxi écologique, la mode des textiles foliaires » et en montrant les réalisations de l'industrie textile des fibres libériennes et foliaires, le salon vise à promouvoir le développement innovant du secteur, à diffuser la culture de l'art chinois des fibres libériennes et foliaires, à approfondir les échanges et la coopération internationale ainsi qu'à créer une filière écologique du secteur.

Le district de Fenyi, connu comme lieu d'origine du tissu d'été, est un endroit célèbre pour le filage des fibres libériennes et foliaires depuis les temps anciens. Ces dernières années, Fenyi a adopté la technologie de dégommage microbien dans l'artisanat traditionnel, non seulement pour protéger l'environnement, mais aussi pour maintenir le développement durable du secteur.

Le district de Fenyi compte plus de dix mille ménages paysans impliqués dans la plantation de ramie, avec une superficie totale de plantation de plus de 20 000 Mus (1 333,33 hectares). Chaque année, le district de Fenyi peut produire 15 000 tonnes de fibres libériennes et de fibres foliaires séchées par dégommage microbien, 5 000 tonnes de fils de coton de ramie, 1 000 tonnes de fils de ramie tissés, 850 000 rouleaux de tissu, 1,5 million de pièces de linge d'été et 70 millions de mètres de tissus imprimés teints.

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service