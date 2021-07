Xinhua Silk Road : Le rapport 2021 sur l'indice économique et commercial sino-russe (Harbin) a été officiellement dévoilé mercredi.

BEIJING, 17 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le rapport 2021 sur l'indice économique et commercial sino-russe (Harbin) a été officiellement publié mercredi à Harbin, dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine.

Le rapport, à commencer par le développement des échanges commerciaux entre la Chine et la Russie, reflète fidèlement le volume des échanges commerciaux entre la Chine et ses régions et la Russie, d'une manière globale et sur plusieurs niveaux. Il fait également état d'un suivi scientifique des tendances et du niveau de développement concernant les échanges bilatéraux à la suite de l'établissement d'un système d'indices quantifiables.

En 2020, l'indice commercial sino-russe a maintenu une tendance stable et s'est établi à 194,06 points, indique le rapport.

Toujours selon le rapport, le taux de croissance du commerce entre la Chine et la Russie se classe au premier rang par rapport aux principaux partenaires commerciaux de la Chine. La Chine est restée le principal partenaire commercial de la Russie, tandis que la Russie était le 10e partenaire commercial de la Chine. Malgré l'impact de la pandémie de COVID-19, les deux pays ont adhéré au principe des avantages mutuels et des résultats bénéfiques pour tous, faisant preuve d'une forte résilience dans la coopération économique et commerciale.

Luan Zhicheng, vice-maire de Harbin, a fait remarquer que Harbin s'appuiera sur la publication de l'indice économique et commercial sino-russe pour promouvoir de manière exhaustive la coopération concrète entre Harbin et l'Extrême-Orient russe afin de faire de Harbin une importante zone agissant comme un carrefour de coopération complète entre la Chine et la Russie, et pour contribuer davantage à l'établissement d'un nouveau plateau propice à l'ouverture et à la coopération.

L'indice économique et commercial sino-russe démontre quantitativement et numériquement le niveau et la tendance du développement économique et commercial entre la Chine et la Russie, a déclaré Wu Xuejun, président adjoint des services de renseignements économiques de la Chine.

L'indice a été publié trois ans de suite depuis sa première publication en 2019, a expliqué M. Wu, ajoutant qu'il est devenu un outil important pour évaluer le développement économique et commercial entre la Chine et la Russie et qu'il est largement reconnu par les experts du secteur.

Les services de renseignements économiques de la Chine, qui sont responsables de la recherche et du développement de l'indice économique et commercial sino-russe, représentent l'une des plus importantes organisations de services de renseignements économiques en Chine, avec la plus vaste gamme de services et les catégories de produits les plus complètes. L'organisation exploite quatre grandes plateformes de services d'information, dont « Xinhua Finance », la plateforme d'information financière nationale ; « Xinhua Silk Road », la plateforme de service d'information complète axée sur les pays associés à l'initiative de la Ceinture et de la Route (Belt and Road) ; « Xinhua Credit », la plateforme nationale de service d'information sur le crédit ; et l'indice « Xinhua Index ».

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/322699.html

