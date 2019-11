Xinhua Silk Road : le Heilongjiang, province du Nord-Est de la Chine, lance une tournée touristique d'hiver à Beijing

BEIJING, 12 novembre 2019 /CNW/ -- Le Heilongjiang, province du Nord-Est de la Chine, a organisé dimanche, à Beijing, une promotion du tourisme hivernal, marquant ainsi le lancement d'une tournée promotionnelle du tourisme hivernal de la province.

Zhang Lina, directeur du Département de la culture et du tourisme de la province du Heilongjiang, a présenté les paysages hivernaux romantiques, les complexes hôteliers confortables et les produits touristiques emballants de la province, puis a lancé aux invités présents, ainsi qu'aux amateurs de voyages chinois et étrangers, des invitations amicales et sincères.

Lors de cet événement, des célébrités, jouant le rôle d'hôtes du Heilongjiang, ont recommandé des activités divertissantes, des mets à savourer, des attractions touristiques et des itinéraires de voyage. Selon la demande des touristes qui souhaitent découvrir les destinations de voyage annoncées, l'événement a recommandé un choix divers offrant une meilleure expérience.

Pour mieux agrémenter le spectacle, la technologie de RV, mise à contribution également, a permis aux invités de faire l'expérience des sports d'hiver et de voir le paysage hivernal de 13 villes de la province. Des plats locaux ont également été mis en valeur.

Il est important de savoir que l'événement a marqué le lancement officiel de la tournée promotionnelle par le Heilongjiang du tourisme d'hiver de cette saison et que la province continuera de promouvoir ses produits touristiques d'hiver dans les villes de Shanghai et de Guangzhou de mi-novembre à fin novembre.

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service