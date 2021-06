Xinhua Silk Road : le comté d'Anji de la province du Zhejiang à l'Est de la Chine tente d'accroître son attractivité grâce à un développement vert de haute qualité

BEIJING, 1er juin 2021 /PRNewswire/ -- Le comté d'Anji de la province du Zhejiang, en Chine de l'Est, a donné vendredi dernier le coup d'envoi d'un événement de trois jours, qui s'est tenu à Shanghai. Y était présenté un magnifique comté chinois qui offre de nombreuses possibilités, et s'efforce de s'ouvrir davantage, d'accroître son influence et d'accélérer un développement vert de grande qualité.

Avec « la construction d'une fenêtre pour présenter les beaux comtés chinois » en tête de l'agenda, le district Anji cherche à accroître son attractivité afin d'attirer les investissements, les talents et les touristes en mettant en valeur ses atouts géographiques et industriels, la connectivité, ainsi que les loisirs et les services.

Les activités relatives à l'exposition de produits agricoles, et de produits et de meubles en bambou, ainsi que les activités présentant le tourisme agricole, et un mode de vie et un tourisme écologique, sans oublier quelques séances de dégustation et de vente en direct tout au long de l'événement, devraient améliorer « l'image Anji » auprès des participants et des téléspectateurs à la fois sur le site et en ligne.

Le comté d'Anji, qui dépend de la ville d'Huzhou, est situé au centre géographique du delta du fleuve Yangtzé. La rivière Huangpu y prend sa source. Le comté abrite en outre l'arrière-pays des grandes villes dans la région du delta du fleuve Yangtzé. Le comté dispose actuellement d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse et de deux autoroutes qui se croisent et rendent accessibles des villes comme Hangzhou, Shanghai et Nanjing avec des durées de trajet variant de 30 minutes à 2 heures. De nouvelles liaisons ferroviaires à grande vitesse sont également cartographiées, ce qui devrait permettre d'atteindre Shanghai en 45 minutes d'ici la fin de 2025.

En outre, c'est dans le comté d'Anji qu'est née la vision selon laquelle « des eaux translucides et des montagnes luxuriantes étaient des atouts inestimables ». Anji est devenu une représentation vivante du développement vert de la Chine, développant des produits aux critiques élogieuses, tels que le thé blanc d'Anji, les pousses de bambou d'Anji et les meubles en bambou d'Anji, tout en préservant son magnifique environnement.

Soulignons enfin que l'industrie de l'ameublement écologique est l'industrie phare du comté d'Anji. Elle représente plus de la moitié de la valeur totale de la production industrielle du comté, et pendant l'événement, les principales entreprises de produits et de meubles en bambou ont présenté des chaises de bureau, des canapés, des produits d'artisanat en bambou, des tapis en bambou et d'autres produits fabriqués dans le comté d'Anji.

Lieu idéal pour vivre, faire du commerce et voyager, le comté d'Anji espère renforcer la coopération et les échanges avec les villes environnantes telles que Shanghai et Hangzhou. C'est ce qu'a indiqué une source officielle du gouvernement du comté, l'objectif affiché étant de faire progresser le développement économique et social de haute qualité du comté d'Anji tout en contribuant au développement intégré de la région du delta du Yangtzé.

