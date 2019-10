Xinhua Silk Road : le CEIS et Fitch Solutions publient conjointement un rapport sur les opportunités en ANASE dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route »

PÉKIN, 17 octobre 2019 /CNW/ - Le service chinois d'information économique (CEIS) de l'agence de presse Xinhua et Fitch Solutions ont publié un rapport conjoint centré sur les opportunités commerciales dans les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route » mardi lors d'un forum organisé à Tuole, un village dans la province du Guizhou, dans le Sud-Ouest de la Chine.

Le rapport, publié en chinois et en anglais, a été élaboré conjointement par le CEIS, la principale institution responsable pour la gestion intégrée des informations économiques de l'agence de presse Xinhua, et Fitch Solutions, qui fait partie de Fitch Group, un chef de file mondial des services d'informations financières. Le rapport est destiné à offrir des références précieuses aux entités participant à la construction de l'initiative « Une ceinture, une route ».

C'est la première fois que le CEIS et Fitch Solutions collaborent sur une recherche conjointe concernant les opportunités de développement de marché et du secteur apportées par l'initiative « Une ceinture, une route »; les deux entités présentent conjointement au monde les résultats de leur recherche, selon les explications de Gan Feng, directeur général adjoint du département de Xinhua Silk Road du CEIS.

Le rapport analyse le développement et les opportunités dans la construction d'infrastructures, l'électricité, les télécommunications, les biens de consommation, l'automobile et d'autres secteurs et remarque que les opportunités de construction d'infrastructures se trouvent principalement dans la région Asie-Pacifique et que celles concernant l'électricité se concentrent en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Les opportunités dans le secteur des télécommunications concernent principalement la construction d'infrastructures, les centres de données, les villes intelligentes et d'autres domaines, tandis que celles des biens de consommation comme le textile, l'électronique grand public et le café se trouvent essentiellement en Russie, au Vietnam et à Hong Kong. Selon le rapport, la région Asie-Pacifique et l'Afrique sub-saharienne concentrent la plupart des opportunités dans le secteur de l'automobile.

Richard Marshall, responsable international de recherche sur les infrastructures pour Fitch Solutions, a expliqué que la Chine et les pays de l'ANASE présentent des opportunités extensives de coopération dans le transport, les infrastructures d'eau et d'énergie, la construction résidentielle et d'autres domaines, et il ajoute que les investissements se centreront en Indonésie, au Vietnam, au Myanmar et dans d'autres pays.

Organisé quatre années de suite depuis 2016, le Tuole Forum est devenu une importante plateforme d'échange pour le Guizhou afin d'approfondir l'ouverture et aider les entreprises chinoises à devenir mondiales. Le thème du forum de cette année était « L'intégration dans la construction "d'une ceinture, une route" et le partage des bénéfices d'une économie mondiale ouverte ».

