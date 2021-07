Xinhua Silk Road : La ville de Quanzhou au sud-est de la Chine prévoit de construire une ville de départ pour la Route maritime de la soie du XXIe siècle

PÉKIN, 2 juillet 2021 /PRNewswire/ — En misant sur ses points forts liés à son histoire, son emplacement, son industrie et son savoir-faire en sciences sociales, la ville de Quanzhou dans province de Fujian, au sud-est de la Chine, s'engage à devenir une importante porte d'entrée pour la Route maritime de la soie du XXIe siècle, selon le 14e plan quinquennal de la ville (2021-2025) pour le développement économique et social et ses objectifs à long terme jusqu'en 2035 publiés récemment.

La ville prévoit de construire une plateforme d'interconnexion importante pour la coopération économique et commerciale et un lien majeur pour les échanges culturels, promouvant ainsi les réformes, le développement et l'innovation par l'ouverture économique et renforçant sa position en matière de coopération et de concurrence internationales.

En ce qui concerne le développement d'un nouveau canal pour assurer la connectivité de la Route maritime de la soie, Quanzhou construira un centre complet de logistique internationale qui intégrera le transport routier, ferroviaire et maritime en reliant la ville aux régions du centre et de l'ouest de la Chine et aux pays associés à l'initiative de la Ceinture et de la Route (Belt and Road).

Parallèlement, Quanzhou prévoit améliorer son niveau d'ouverture économique global en renforçant la coopération avec l'ANASE, le Moyen-Orient, l'Afrique et d'autres pays et régions, en reproduisant et en promouvant l'expérience de réforme des zones pilotes de libre-échange, en accélérant l'intégration du dédouanement transfrontalier et en mettant pleinement en œuvre le système de gestion du traitement national pré-établissement et des listes négatives pour les investissements étrangers.

La promotion des liens interpersonnels fait également partie intégrante du plan de développement de Quanzhou. La ville s'engage à soutenir les hommes d'affaires chinois à l'étranger et les entreprises privées locales afin qu'ils mènent conjointement des activités d'échanges internationaux liées aux pays de la Ceinture et de la Route et à promouvoir le développement de projets d'investissement chinois à l'étranger.

En outre, la ville appelle à un élargissement des échanges culturels et de la coopération avec les pays et les régions d'Europe, d'Asie arabe et du Sud-Est, et continue d'élargir son cercle d'amis internationaux.

Il est à noter que le PIB de Quanzhou a atteint 1,015 billion de yuans en 2020, classant la ville au premier rang dans la province du Fujian pour la 22e année consécutive, et qu'il devrait atteindre 1,5 billion de yuans d'ici 2025.

