Xinhua Silk Road : la ville chinoise de Quanzhou déploie de multiples mesures pour optimiser l'environnement des affaires

BEIJING, 28 août 2020 /CNW/ - La ville de Quanzhou, située dans la province du Fujian au sud-est de la Chine, a mis en place une série de mesures pour optimiser l'environnement des affaires.

Quanzhou s'est engagée à attirer des investissements. Elle s'efforce de réaliser une grande percée dans l'attraction des investissements industriels, le montant des investissements attendus sur les projets de chaînes industrielles nouvellement signés dépassant les 55 milliards de yuans.

Depuis le début de cette année, Quanzhou a tout fait pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés. La ville a essayé d'améliorer le mécanisme permettant de connaître les besoins des entreprises, a créé un groupe d'avocats étrangers pour fournir des services aux entreprises, les a aidées à coordonner les difficultés en matière d'emploi, de repas, de matériel, de financement, de ventes, de taxes et d'honoraires, et a émis des avertissements sur les risques. Le remboursement de l'assurance-emploi et les subventions pour la stabilisation de l'emploi sont passés de 50 % à 100 %.

Entre temps, Quanzhou a tenté d'optimiser le mécanisme de mise en œuvre de la politique liée aux entreprises, au profit de celles-ci. Avant la fin du mois de juillet, la ville a réduit ou exempté un total de 2,045 milliards de yuans de primes d'assurance sociale, a fourni 4,914 milliards de yuans de soutien financier à 817 entreprises et a remboursé 276,03 millions de yuans de subventions d'assurance-emploi et de stabilisation de l'emploi, ce dont ont bénéficié 2 814 entreprises.

De plus, Quanzhou s'efforce d'améliorer les services gouvernementaux en rationalisant le processus d'approbation administrative afin d'atteindre l'objectif d'« une seule demande, un traitement parallèle, un règlement limité dans le temps et une livraison unifiée ».

Le centre de services de l'administration municipale de Quanzhou a mis en place des bureaux spéciaux pour « l'accès au marché, l'investissement et la construction, les services de proximité et les moyens de subsistance sociaux et populaires » afin de fournir des services « à guichet unique » aux entreprises et au grand public.

Quanzhou a construit un nouveau modèle de « services gouvernementaux Internet + ». La ville essaie d'optimiser le système d'approbation administrative en ligne et a lancé plus de 200 machines en libre-service pour fournir des services gouvernementaux au public 24 heures sur 24.

