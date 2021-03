Xinhua Silk Road : la nouvelle zone de Jiangbei à Nanjing invite les partenaires mondiaux à promouvoir ensemble le développement de l'industrie de la vie et de la santé

PÉKIN, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- Lors d'une réunion de promotion tenue récemment à Shanghai, la nouvelle zone de Jiangbei à Nanjing, une nouvelle zone d'État dans la province du Jiangsu en Chine orientale, a invité des investisseurs mondiaux à pénétrer l'industrie dynamique chinoise de la vie et de la santé.

À l'heure actuelle, la nouvelle industrie pharmaceutique et de la santé de la vie, qui comprend des activités de recherche et développement (R&D) relatives aux médicaments novateurs, aux appareils médicaux haut de gamme, à la détection de gènes, à la thérapie cellulaire et à la gestion de la santé, a pris forme et est progressivement devenue l'un des piliers de l'industrie de la nouvelle zone de Jiangbei.

Luo Qun, membre du comité permanent du comité municipal du CPC à Nanjing, a déclaré lors de la réunion que la nouvelle zone de Jiangbei est déterminée à devenir une ville chinoise spécialisée en matière de gènes, en se concentrant sur la collecte de technologies clés dans des domaines de pointe, en faisant des efforts pour établir des services de santé tout au long du cycle de vie et en créant une industrie de la santé à chaîne industrielle complète.

Également haut fonctionnaire membre du comité de travail du parti de la nouvelle zone de Jiangbei, Luo Qun espère que la nouvelle zone pourra collaborer avec des partenaires du monde entier en vue de saisir les opportunités historiques offertes par la nouvelle série de révolutions scientifiques, technologiques et industrielles à l'échelle mondiale, et contribuer davantage à la cause de la santé humaine.

Chen Chanmei, un responsable du comité de travail du parti de la nouvelle zone de Jiangbei, a souligné que la nouvelle zone avait accompli d'excellentes réalisations, depuis l'approbation officielle de sa création par le Conseil d'État de la Chine en 2015.

Selon M. Chen, la nouvelle zone de Jiangbei a vu son PIB dépasser les 300 milliards de yuans à la fin de l'année dernière, par rapport à environ 143,5 milliards de yuans en 2014.

Il convient de souligner que la nouvelle zone de Jiangbei a réuni des forces d'innovation haut de gamme et concurrentielles et a réalisé des avancées dans le domaine de l'innovation technologique. Elle a construit un laboratoire de gènes et de cellules et a mené une coopération approfondie avec plus de 40 universités et instituts de recherche à l'échelle nationale et à l'étranger. Parallèlement, la nouvelle zone a créé une plateforme de R&D et de technologie publique à chaîne industrielle complète qui a desservi plus de 850 entreprises de pointe et instituts de recherche scientifique en Chine, attiré plus de 250 projets haut de gamme et incubé plus de 120 projets entrepreneuriaux.

Faisant partie de la zone pilote chinoise de libre-échange, la nouvelle zone de Jiangbei a constamment amélioré son environnement d'affaires en lançant près de 100 mesures de réforme et d'innovation pour offrir aux entreprises un environnement d'affaires de classe mondiale.

