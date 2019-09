Xinhua Silk Road : L'édition 2019 de la World IoT Expo ouvre ses portes à Wuxi, dans l'est de la Chine

BEIJING, 9 septembre 2019 /CNW/ - L'édition 2019 de l'exposition internationale de l'Internet des objets (World IoT Expo 2019) a ouvert ses portes samedi à Wuxi, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, pour présenter au monde les toutes dernières technologies et applications de l'IdO.

L'exposition, prévue pour durer quatre jours, du 7 au 10 septembre, a pour thème « Innovation intégrée, connectivité intelligente » et a attiré des experts de pas moins de 500 entreprises chinoises et étrangères, importantes et de premier plan, venus délibérer de sujets brûlants comme la 5G, l'IdO et l'Internet des véhicules.

Cette année, les tout derniers produits et les applications dernier cri de la 5G, de l'Internet des véhicules, de l'intelligence artificielle, de l'IdO et de l'IdO des clients ont été présentés lors de l'exposition par trois géants chinois des télécommunications, à savoir China Mobile, China Unicom et China Telecom, ainsi que par Huawei, Haier, JD.com, Microsoft, Siemens, etc.

Une zone d'expérience spéciale a en outre été créée pour le WIoT-Park. Des technologies d'IoD et des scènes du parc ont été intégrées pour présenter 35 expériences dernier cri, notamment des scènes de réalité virtuelle (VR) de Wuxi, une expérience de diffusion en direct assistée par la technologie 5G, du saut à l'élastique en VR, le supermarché intelligent Lawson, le restaurant du futur et le grand centre de santé des données.

L'industrie de l'IdO de Wuxi a connu un essor important ces dernières années. Fin 2018, la ville s'enorgueillissait d'avoir plus de 2 000 entreprises œuvrant dans l'IdO, soit une forte hausse par rapport aux 100 de 2009, leur capacité totale de production passant de 22 à 260 milliards de yuans.

Cela fait quatre ans, soit depuis 2016, que l'exposition est organisée conjointement par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information et le gouvernement populaire de la province de Jiangsu.

Consulter le lien d'origine : https://en.imsilkroad.com/p/308218.html?from=singlemessage

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/972204/The_World_IoT_Expo_2019_opened_on_Saturday.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service