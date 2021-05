Xinhua Silk Road : BOE met en avant son expertise en matière d'écran lors de la Display Week 2021 organisée par la SID

PÉKIN, 25 mai 2021 /PRNewswire/ -- BOE apporte ses technologies et applications innovantes à la Display Week 2021, un événement sur les écrans organisé par la Society for Information Display (SID) qui a débuté le 17 mai. L'entreprise y montre au monde entier que sa capacité d'innovation se place en tête de l'industrie et que son leadership technologique est exceptionnel.

Lors de l'événement, BOE expose ses technologies et ses produits dans cinq principaux domaines : l'ADS Pro, l'OLED flexible, les mini/micro LED et les technologies et applications innovantes.

BOE n'a jamais cessé d'innover dans le domaine des technologies d'affichage, a déclaré Gao Wenbao, vice-président exécutif de BOE et PDG de Display Business Group. Outre les TFT-LCD et les OLED flexibles, BOE a intensifié la recherche et le développement des mini/micro LED et d'autres technologies de pointe. La société a lancé une variété de technologies et de produits innovants, propulsant le développement de l'industrie mondiale des écrans.

Basé sur la technologie d'écran super dur ADS exclusive de BOE, une technologie à grand-angle de vue, l'ADS Pro fournit une solution au niveau du système pour les produits LCD haut de gamme, qui représente des percées majeures dans de multiples domaines tels que le taux de contraste dynamique ultra élevé, l'affichage bord à bord, le taux d'actualisation élevé et l'in-cell.

Après avoir été le premier en Chine à produire en masse des écrans OLED flexibles et pliables et à les commercialiser, BOE a lancé une large gamme de technologies innovantes telles que l'affichage enroulable et l'affichage flexible plein écran intégré avec une caméra sous l'écran, ouvrant des possibilités illimitées pour la forme des produits d'affichage.

En tant que leader mondial des mini/micro LED utilisant un substrat en verre, BOE a présenté son produit Mini LED 8K de 75 pouces avec plus de 5 000 zones et un rapport de contraste d'un million. Grâce à son architecture de commande active exclusive et à sa technologie d'impression par transfert à grande vitesse, BOE fournit des solutions d'affichage LED de nouvelle génération au niveau du système, renforcées par les technologies des semi-conducteurs et les technologies d'emballage avancées au niveau du micromètre.

BOE a également lancé l'écran à diode électroluminescente à points quantiques à matrice active (AMQLED), qui est équipé d'une technologie d'affichage de nouvelle génération révolutionnaire, marquant une autre étape importante que le fabricant d'écrans a franchie dans le domaine des boîtes quantiques électroluminescentes.

Tout en apportant des produits d'affichage innovants aux utilisateurs mondiaux, BOE donne du pouvoir à d'innombrables scénarios d'application avec sa technologie IoT intelligente, créant des expériences visuelles étonnantes et améliorant le quotidien des utilisateurs.

En s'appuyant sur son expertise technologique en matière d'affichage et de détection, BOE continuera à approfondir sa stratégie IoT centrée sur l'affichage à semi-conducteurs et à travailler avec des partenaires mondiaux tout au long de la chaîne industrielle pour offrir des expériences visuelles ultimes et des expériences de vie plus intelligentes aux utilisateurs, a ajouté Gao.

https://en.imsilkroad.com/p/321647.html

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1515886/image.jpg