Xinhu Zhongbao stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Xinhu Zhongbao präsentierte in der am 30.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.02 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.020 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41.00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 213.9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 362.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch