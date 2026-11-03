Xinhu Zhongbao: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Xinhu Zhongbao hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Xinhu Zhongbao hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 368.9 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 343.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch