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20.08.2026 06:37:00
Xingtong Shipping A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Xingtong Shipping A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0.32 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 551.1 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36.04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xingtong Shipping A einen Umsatz von 405.1 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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