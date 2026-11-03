Xingguang A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Xingguang A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.13 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xingguang A -0.100 CNY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 90.2 Millionen CNY, gegenüber 146.4 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 38.38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch