Ximen Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ximen Mining hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ximen Mining ein EPS von -0.070 CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.050 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.070 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch