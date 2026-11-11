Xilio Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Xilio Therapeutics liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xilio Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xilio Therapeutics -1.540 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 10.0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 47.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xilio Therapeutics 19.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch