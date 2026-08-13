Xilio Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xilio Therapeutics hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0.33 USD. Ein Jahr zuvor waren -2.240 USD je Aktie erzielt worden.

Xilio Therapeutics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 131.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch