Xiaomi lud am 24.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.01 SGD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.040 SGD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 20.37 Milliarden SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.29 Milliarden SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch