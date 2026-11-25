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25.11.2026 06:37:00
Xiaomi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Xiaomi hat am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0.18 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.520 HKD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.92 Prozent auf 124.74 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 123.61 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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