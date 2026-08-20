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20.08.2026 06:37:00
Xiaomi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Xiaomi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0.42 HKD gegenüber 0.500 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 125.37 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 0.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 125.11 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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