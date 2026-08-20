Xiaomi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xiaomi liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xiaomi die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.03 SGD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.040 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1.77 Prozent zurück. Hier wurden 20.48 Milliarden SGD gegenüber 20.85 Milliarden SGD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch