Xiaomi B hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi B ein EPS von 0.330 USD je Aktie vermeldet.

Xiaomi B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.91 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch