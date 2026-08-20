Xiaomi B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Xiaomi B liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xiaomi B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.37 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi B 0.460 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 108.92 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 115.96 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch